Lekarniška zbornica: Zakon o javnem naročanju neustrezen

Ljubljana, 14. decembra - Lekarniška zbornica Slovenija se je odzvala na prečno revizijo računskega sodišča o neustrezni nabavi zdravil treh lekarn. Na zbornici so zakon, ki ureja področje javnega naročanja označili za neustreznega, saj po njihovem mnenju povzroča zavodom velike dodatne stroške in ne prispeva k cenejši in boljši preskrbi z zdravili, so pojasnili za STA.