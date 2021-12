V knjigi Pogovori o vizualni umetnosti izbor intervjujev Maje Megla s tujimi ustvarjalci

Ljubljana, 14. decembra - Dolgoletna novinarka in urednica Maja Megla je izbor intervjujev, ki jih je med letoma 1990 in 2015 opravila z mednarodno priznanimi tujimi ustvarjalci, združila v knjigi Pogovori o vizualni umetnosti. V intervjujih s sogovorniki razpravlja o zagatah umetnostnega sveta in konceptih razstavljanja, nastajanju umetniških del in navdihu zanje.