Ljubljana, 14. decembra - Spletna konferenca Od manjšine do večine, ki jo organizira Slovenska globalna poslovna povezava v sodelovanju z Uradom vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, nagovor pa bo imela ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, bo danes ob 16. uri (obvezna prijava na: sta.si/qgXRCH), so sporočili z omenjenega urada.