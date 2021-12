Cene nafte z majhno rastjo

Singapur, 14. decembra - Cene nafte so se v azijskem trgovanju danes nekoliko zvišale, pri čemer na trgu ni pomembnejših signalov, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Vlagatelji so še naprej pozorni na različico novega koronavirusa omikron in spremljajo informacije o tem, kako bi lahko ta različica vplivala na svetovno gospodarstvo.