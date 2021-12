Dallas do nove zmage brez Dončića

Dallas, 14. decembra - Košarkarji Dallas Mavericks so brez poškodovanega Luke Dončića dobili še drugo zaporedno tekmo in z najvišjo zmago to sezono ohranili stik za neposredno uvrstitev v končnico zahoda. Tokrat so v domači dvorani s 120:96 premagali Charlotte Hornets. Junak večera je bil Latvijec Kristaps Porzingis, ki je zbral 24 točk, 13 skokov in pet blokad.