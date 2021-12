Norveška zaradi omikrona omejuje prodajo alkohola

Oslo, 14. decembra - Da bi omejili širjenje nove koronavirusne različice omikron, na Norveškem zaostrujejo ukrepe. Vlada je v ponedeljek odločila, da restavracije, hoteli in lokali najmanj štiri tedne ne bodo smeli streči alkohola. Ukrepe so zaostrili tudi na področju javnih prireditev in kulture, poroča nemška tiskovna agencija dpa.