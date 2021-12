Žrtvam Nassarja 380 milijonov dolarjev

Indianapolis, 14. decembra - Žrtve obsojenega spolnega predatorja in nekdanjega zdravnika ameriške gimnastične reprezentance Larryja Nassarja so se z ameriško gimnastično zvezo ter ameriškim olimpijskim in paraolimpijskim komitejem ter njihovimi zavarovalnicami poravnale za 380 milijonov dolarjev. Med žrtvami je tudi večkratna olimpijska in svetovna prvakinja Simone Biles.