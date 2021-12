Newyorške borze končale v rdečem

New York, 13. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Na padce je vplivala zaskrbljenost vlagateljev zaradi širjenja nove različice koronavirusa omicron. Obenem so vlagatelji v pričakovanju sredine odločitve ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) glede prihodnje finančne politike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.