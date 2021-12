Dnevnik o ograjah, ki odganjajo migrante (14. 12.)

Ljubljana, 13. decembra - Uroš Škerl Kramberger v komentarju Svetloba v zidu piše, da ograje, ki naj bi odganjale migrante, ne služijo svojemu namenu. Ljudje, ki prihajajo v Evropo, se vanje zapletejo, jih prestopijo in nadaljujejo pot. Ironija usode pa je hotela, da so se v rezilno žico zapletali reševalci, ki so vzdolž Dragonje iskali prvo otroško begunsko žrtev.