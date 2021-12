Norvežanke in Švedinje kot zadnje med osem, slovo Nizozemk

Granollers, 13. decembra - Norveške in švedske rokometašice so se zadnje prebile v četrtfinale svetovnega prvenstva v Španiji. Švedinje so na današnji tekmi zadnjega kroga drugega dela skupine 2 premagale Romunke s 34:30, Norvežanke pa so si preboj med osem zagotovile po zmagi s 37:34 nad Nizozemkami, sicer branilkami naslova iz leta 2019 na Japonskem.