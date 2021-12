Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 12.)

Ljubljana, 13. decembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o novih okužbah s koronavirusom v Sloveniji in o tem, da so policisti s Policijske uprave Koper konec tedna prestregli in pridržali 77 migrantov. Poročale so tudi, da so v Sloveniji v letu 2021 izdali za 48,7 odstotka več delovnih dovoljenj za delavce iz Bosne in Hercegovine kot lani.