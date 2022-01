4 dni do OI - Kitajska: Srečno novo leto!

Ljubljana, 31. januarja - Kitajska bo jutri vstopila v leto 2022. Ulice, hiše in bivališča so že danes v rdečih barvah, da se obvarujejo pred pošastjo z imenom Nian, družine so zbrane na naslovih staršev, zato je bilo pol Kitajske zadnje dni na poti, na mizah so jedi, ki prinašajo srečo in bogastvo, pokale pa bodo petarde in goreli ognjemeti, da se razbežijo zli duhovi.

Novo leto je najbolj tradicionalni kitajski praznik. Čeprav ga je hotela vlada 1912 opustiti in ga prenesti na gregorijanski koledar, ljudje še naprej praznujejo stare običaje in tradicije. Gregorijanski koledar uporabljajo državne ustanove, praznik pomladi ali kitajsko novo leto pa je od 1949 obdobje dela prostih dni.

Priprave na vstop v novo leto se začnejo 23. dne dvanajstega lunarnega meseca in trajajo več tednov. Točen datum novega leta se spreminja vsako leto, vedno pa je med 21. januarjem in 21. februarjem. Letos bodo praznovanja potekala ob 1. do 15. februarja.

Osnova kitajskega novega leta je družina

Novo leto je na Kitajskem družinski praznik. Družine se zberejo v rojstnih hišah, zato je javni prevoz pred novim letom izjemno obremenjen. V času praznovanja Kitajci opravijo več kot tri milijarde potovanj. Za migrantske delavce je to edina priložnost v letu, ko lahko obiščejo svoje družine.

Glede na to, da kitajsko novo leto praznuje več kot 20 odstotkov svetovnega prebivalstva, je praznik začetka pomladi, kot je to veljalo v starodavnih časih, tudi velik posel. Pred pandemijo novega koronavirusa so kitajski turisti za potovanja zapravili 350 milijard dolarjev.

Večina zaposlenih na Kitajskem si vzame prosto vsaj sedem dni, od tega so trije dnevi uradni prazniki, učenci in študentje pa imajo prosto skoraj mesec dni.

Pred vstopom v novo leto se Kitajci lotijo temeljitega čiščenja hiš. Znebijo se vsega nepotrebnega, zlomljenega, saj to preprečuje vstop ustvarjalne energije v stanovanja, hkrati pa se s tem znebijo lanskih neuspehov in v hišo prinesejo blaginjo.

Rdeča barva

Ljudje so nekoč verjeli, da na prvi dan leta v vasi pride pošast Nian, ki uničuje hiše, živino, pridelke in ostalo premoženje. Nian pa se boji rdeče barve.

Ta barva zato prevladuje v času praznovanja. Rdeča so oblačila, dekor, luči, slike in ostali predmeti, le napisi so v zlati barvi, ki prinaša bogastvo in materialne dobrine.

Stalnica novega leta so tudi rdeče kuverte (hongbao), polne denarja, ki jih starejši podarjajo mlajšim članom družine. Predstavljajo srečo in odganjajo zle duhove, a le če je v njih vsota, ki se konča na parno število ali devet.

Najbolj tradicionalno darilo je komplet dveh skodelic s simbolom leta. Ožji sorodniki dobijo dražja darila, prijatelji in znanci pa simbolična.

Za praznično mizo

Na praznični mizi so prisotne jedi, ki simbolizirajo srečo, uspeh in dobro počutje. Veliko hrane je pripravljeno vnaprej, saj Kitajci v prvi dneh novega leta ne uporabljajo ostrih predmetov, da ne bi odgnali sreče.

Obvezne so ribe, ki simbolizirajo bogastvo, ter piščanec, ki prinaša srečo. Zraven postrežejo cmoke oz. žlikrofe, redkvico, sadje, riževe kroglice in torto.

Žlikrofi jih po obliki spominjajo na staro kitajsko denarno valuto, zato v nadev dodajo kovance za blaginjo, arašide za zdravje in dolgoživost, kostanj za vitalnost ali bonbone za sladko življenje. Navada je, da se žlikrofe je na novega leta dan in 15. dan novega leta.

Takšnih in drugačnih navad je še precej, velja pa si zapomniti, da je ob vstopu v kitajsko novo leto strogo prepovedano: omenjati besedo smrt, razbiti predmet, saj to prinaša ločenost od družine, jokati, saj to pelje v nesrečo, posojati ali si sposojati reči, ki vodijo v materialne izgube, ter jemati zdravila, ki vam nato v novem letu ne bodo več služila za zdravje ali preprečevanje bolezni.