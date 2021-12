EU znova svari Moskvo pred posledicami v primeru agresije proti Ukrajini

Bruselj, 13. decembra - Zunanji ministri EU so bili danes jasni, da bo imela vsakršna agresija Rusije proti Ukrajini politične posledice in visoko gospodarsko ceno, je po koncu zasedanja v Bruslju poudaril visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. O kopičenju ruskih sil ob in v Ukrajini bodo v četrtek govorili tudi voditelji članic EU.