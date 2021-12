V predsedniški palači podelili priznanja za otroke faca leta 2021

Ljubljana, 13. decembra - V predsedniški palači je danes potekala podelitev priznanj faca leta 2021. Priznanja so si prislužili vsi otroci in skupine, ki so skozi leto prejeli priznanja za faco meseca. Nagrajencem jih je izročil častni pokrovitelj izbora predsednik republike Borut Pahor, so sporočili iz spletnega časopisa za otroke Časoris.