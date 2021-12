V Španiji veliko dobrih, a tudi slabih stvari

pripravil Aleksander Đurić

Ljubljana, 14. decembra - Slovenske rokometašice so na svetovnem prvenstvu v Španiji izpolnile primaren cilj in se po tekmah proti Črnogorkam, Francozinjam in Angolkam iz skupinskega prebile v glavni del tekmovanja. Po neodločenem izidu proti Rusinjami so jim narasli apetiti, po porazoma proti Poljakinjam in Srbkinjam pa so se morale zadovoljiti s končnim 16. mestom.