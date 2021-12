Kustečeva glede napredovanja pomočnikov vzgojiteljev v noveli zakona o organiziranosti šolstva priporoča premislek

Ljubljana, 13. decembra - Sestava svetov javnih zavodov po formuli 3+3+3 v predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je po mnenju ministrice za izobraževanje Simone Kustec uravnotežena. Izraža pa pomisleke glede možnosti napredovanja pomočnikov vzgojiteljev. Želi si še en premislek, ali ne bi to prepustili kolektivnim pogodbam.