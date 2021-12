V Budimpešti na ogled 800 let skupne dediščine med Hrvaško in Madžarsko

Budimpešta, 14. decembra - V Narodnem muzeju v Budimpešti je na ogled razstava, ki prikazuje 800 let skupne dediščine med Hrvaško in Madžarsko. Pripravili so jo v sodelovanju z zagrebško galerijo Klovićevi dvori, predstavljenih pa je okrog 140 predmetov iz različnih ustanov in zasebnih zbirk, je poročala madžarska tiskovna agencije MTI.