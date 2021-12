Po trčenju tovornih ladij južno od Švedske našli mrtvo osebo

Stockholm, 13. decembra - V Baltskem morju med Švedsko in Dansko sta zgodaj davi trčili tovorni ladji. Ena od ladij se je prevrnila. Dva človeka sta pri tem padla v vodo. Enega so kasneje našli mrtvega, drugega še vedno pogrešajo. Po nesreči so aretirali dve osebi, poročajo tuje tiskovne agencije.