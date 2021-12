Posvetovalna skupina in pediatrična stroka cepljenje proti covidu-19 posebej priporočata otrokom s kroničnimi boleznimi

Ljubljana, 13. decembra - Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ je danes sprejela predlog stališča pediatrične stroke, da se cepljenje proti covidu-19 posebej priporoča otrokom od pet do 11 let s kroničnimi boleznimi in tistim, ki so v stiku z osebami s tveganjem za večji potek covida-19 in jih ni mogoče učinkovito zaščititi s cepljenjem.