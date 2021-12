Evropske borze navzdol; cenejša nafta, šibkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 13. decembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi širjenja različice koronavirusa omikron, poleg tega pred odločitvami kar nekaj centralnih bank v nadaljevanju tedna še ne želijo tvegati z nakupi, pravijo analitiki. Nafta se je pocenila in tudi tečaj evra se je znižal.