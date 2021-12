Odvetniki v ponedeljek ponovno s pravno pomočjo pro bono

Ljubljana, 13. decembra - Odvetniki bodo v ponedeljek že 11. leto zapored organizirali Dan odvetniške pravne pomoči pro bono. Takrat bodo nudili brezplačno pravno svetovanje v odvetniških pisarnah, preko telekomunikacijskih in videokonferenčnih povezav, pa tudi v prostorih mestne hiše v Ljubljani in Kopru, so danes sporočili iz Odvetniške zbornice Slovenije.