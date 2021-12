Sviz proti dopolnitvam zakona o visokem šolstvu

Ljubljana, 13. decembra - V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) odločno nasprotujejo predlogu dopolnitev zakona o visokem šolstvu, ki ga je v DZ vložila skupina poslancev iz vrst NSi in SDS. V Svizu zahtevajo vključitev v razprave o spreminjanju zakona in sporočajo, da ne bodo pristali na spremembe v korist zasebnih visokošolskih zavodov.