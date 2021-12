V okviru projekta #PRVAčebela v letu 2022 postavitev štirih učnih čebelnjakov

Ljubljana, 14. decembra - Čebelarska zveza Slovenije in Prva osebna zavarovalnica nadaljujeta s projektom #PRVAčebela, ki opozarja na pomembno vlogo čebel in spodbuja pozitiven odnos do čebelarstva med najmlajšimi. Doslej so v okviru projekta postavili osem učnih čebelnjakov, v letu 2022 nameravajo postaviti nove štiri.