Koritnik: Pri upravljanju človeških virov treba upoštevati sodelovanje vseh generacij

Ljubljana, 13. decembra - Pri upravljanju človeških virov se je treba osredotočiti na večgeneracijsko delovno silo in upoštevati sodelovanje vseh generacij. To bi pomagalo oblikovati mlajše in starejše delavce kot dve plati iste medalje, je danes na spletnem srečanju generalnih direktorjev EUPAN poudaril minister za javno upravo Boštjan Koritnik.