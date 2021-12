Za kolesarske povezave v Kranju, Murski Soboti in na Ptuju evropska sredstva

Ljubljana, 13. decembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je od novembra lani in do danes odobrila evropska sredstva za kolesarsko povezavo v Kranju ter ureditev kolesarskih površin na Ptuju in v Murski Soboti. V zadnjih sedmih letih je bilo za kolesarske povezave namenjenih okrog 115 milijonov evrov za približno 490 kilometrov kolesarskih povezav.