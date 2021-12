EU s sankcijami proti skupini ruskih plačancev Wagner

Bruselj, 13. decembra - Zunanji ministri EU so po neuradnih informacijah danes potrdili sankcije proti skupini ruskih plačancev Wagner. Sveženj sankcij se nanaša na to skupino in še tri pravne osebe ter osem posameznikov. Skupini se očita tesna povezava s Kremljem ter delovanje na številnih bojiščih v tujini, med drugim v Ukrajini, Libiji in Siriji.