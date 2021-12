Pahor za obeležitev prispevka sindikata strojevodij k preprečitvi t. i. mitinga resnice

Ljubljana, 13. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel predstavnike vodstva nekdanjega Sindikata strojevodij Slovenije in Istre Slavka Kmetiča, Franca Kokošarja in Mileta Katiča, ki je leta 1989 prispeval k uspešni preprečitvi t. i. mitinga resnice v Sloveniji, so sporočili iz urada. Po Pahorjevi oceni bi bilo to primerno obeležiti prihodnje leto.