Bruselj bo pomagal beloruskemu ljudstvu z dodatnimi 30 milijoni evrov

Bruselj, 13. decembra - Evropska komisija bo dodelila dodatnih 30 milijonov evrov za nadaljnjo krepitev podpore beloruskemu ljudstvu. Dodatno financiranje bo dopolnilo in razširilo že obstoječo podporo EU za mlade, neodvisne medije, mala in srednja podjetja v izgnanstvu ter kulturo, so danes sporočili iz Bruslja.