EU zagnala mrežo centrov za boj proti raku

Bruselj, 13. decembra - Evropska komisija je danes zagnala mrežo centrov EU za boj proti raku, ki je eden od vodilnih ukrepov evropskega načrta za boj proti raku. Mreža bo dokončno vzpostavljena do leta 2025, njen cilj pa je do leta 2030 zagotoviti dostop do centrov EU 90 odstotkom upravičenih pacientov.