Slovenska vojska in policija podpisali letni načrt sodelovanja

Ljubljana, 13. decembra - Načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) Robert Glavaš in generalni direktor policije Anton Olaj sta podpisala letni načrt sodelovanja med vojsko in policijo. Dokument sestavljajo dejavnosti, za katere obstaja obojestranski interes za sodelovanje in izboljšuje delovanje ter racionalnejšo izrabo resursov obeh struktur.