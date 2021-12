V Mali galeriji CD fotografska razstava Igorja Škafarja

Ljubljana, 15. decembra - V Mali galeriji Cankarjevega doma (CD) bodo drevi odprli razstavo fotografa Igorja Škafarja. Pod naslovom Ulica bo združila večje število portretov, večinoma mladih ljudi. Kot so zapisali, avtor te portrete kontinuirano, z vztrajnostjo ter neomajnim raziskovanjem novega in svežega, ustvarja zadnjih dvajset let.