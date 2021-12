V projektu Štartaj Slovenija zmagale testenine iz sladkega krompirja

Ljubljana, 13. decembra - Letošnji zmagovalec projekta Štartaj Slovenija, v katerem se je osem podjetniških ekip z 21 inovativnimi izdelki potegovalo za naziv Hit produkt leta, so testenine iz sladkega krompirja Batasta. Medtem so že odprte prijave za novo, sedmo sezono projekta, so sporočili iz družbe Spar Slovenija.