Južna Koreja sprožila postopke za vključitev v partnerstvo CPTPP

Seul, 13. decembra - Južna Koreja je po besedah finančnega ministra Hong Nam-kima sprožila postopke za priključitev k celostnemu in napredenemu dogovoru za transpacifiško prostotrgovinsko partnerstvo (CPTPP). To je bilo vzpostavljeno decembra 2018 in vključuje 11 držav. Pred Južno Korejo sta postopke za pridružitev sprožila tudi Kitajska in Tajvan.