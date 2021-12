Gostje za najboljša slovenska kampa izbrali River Camping Bled in Kolpa Vinica

Ljubljana, 13. decembra - Obiskovalci portala Avtokampi so v izboru najboljših kampov v Sloveniji in na Hrvaškem med domačimi večjimi kampi za najboljšega izbrali River Camping Bled, med manjšimi pa kamp Kolpa Vinica. Za najboljše glamping naselje so izbrali Ribno Bled, za najboljše postajališče za avtodome pa postajališče Kostanjevica na Krki.