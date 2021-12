Plenković na uradnem obisku v BiH za poglobitev dvostranskih odnosov

Sarajevo, 13. decembra - Hrvaški premier Andrej Plenković je davi prispel na uradni obisk Bosne in Hercegovine, v okviru katerega se mudi v Sarajevu in Mostarju. Po navedbah Zagreba je namen njegovega obiska poslati sporočilo o celoviti BiH ter potrebi po dialogu in zmanjšanju napetosti v tej državi. V Sarajevu se je zavzel za poglobitev odnosov med državama.