V Kopru ogorčeni nad zaprtjem hišk z gostinsko ponudbo

Koper, 13. decembra - Hiške z gostinsko ponudbo na koprskem Titovem trgu so od sobote po obisku inšpekcije zaprte. Kot je poudarila direktorica koprskega zavoda za turizem Mojca Vojska, so gostinsko dejavnost izvajali v sedečem režimu med 5. in 22. uro, prav tako ne gre za sejemsko dejavnost, zato ne razumejo, zakaj je do zaprtja prišlo. Ponudniki so ogorčeni.