V Švici zaprli korupcijski primer proti bivšemu španskemu kralju Juanu Carlosu

Ženeva, 13. decembra - Švicarski tožilci so danes sporočili, da so zaprli korupcijski primer proti nekdanjemu španskemu kralju Juanu Carlosu. Sumili so ga, da je leta 2008 prejel 100 milijonov ameriških dolarjev provizije, da je posel gradnje hitre železnice v Savdski Arabije dobil konzorcij španskih podjetij.