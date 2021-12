Z motornimi sanmi v sedemletnega otroka

Maribor, 13. decembra - Policisti so v nedeljo obravnavali nesrečo na smučišču Mariborsko Pohorje. Pred enim od lokalov je 50-letni moški spravil v pogon parkirane motorne sani in dodal plin, pri čemer ni sedel na saneh. Te so speljale in trčile v sedemletnega otroka, ki se je v nesreči lažje poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Maribor.