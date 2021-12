Ljubljanska borza dopoldne z rastjo

Ljubljana, 13. decembra - Ljubljanska borza v uvodnem delu trgovanja večinoma beleži pozitivna gibanja. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP se je v primerjavi s petkom do 11.30 zvišal za 0,24 odstotka, draži se večina delnic v indeksu, najbolj delnice Zavarovalnice Triglav in Krke. Za vlagatelje so sicer najbolj zanimive delnice Petrola.