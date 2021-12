Kaja Avberšek z novim stripom Knjiga z jajčki

Ljubljana, 13. decembra - Pri Stripburgerju je izšla Knjiga z jajčki s podnaslovom Jajčne zgodbe skozi čas, prostor in ostale dimenzije avtorice Kaje Avberšek. Zabaven in poučen strip za vse generacije med drugim prinaša odgovore na vprašanja, kot sta, katera jajčka so najdragocenejša na svetu ali zakaj kure rade grickajo ognjičeve cvetke.