Gut-Behramijeva jo je odnesla z modricami in bolečo ramo

St. Moritz, 13. decembra - Veleslalomska in superveleslalomska svetovna prvakinja Lara Gut-Behrami se ni huje poškodovala. Kot je poročal švicarski Blick na svoji spletni strani, kaže, da so v grdem padcu na nedeljskem superveleslalomu v St. Moritzu kosti in kolenske vezi švicarske šampionke ostale nedotaknjene. V padcu jo je odnesla z modricami in bolečo ramo.