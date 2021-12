Pet slovenskih in avstrijskih Karitas zaključuje projekt Involved

Ljubljana, 13. decembra - Tri slovenske in dve avstrijski humanitarni organizaciji Karitas zaključujejo tri leta in pol dolg evropsko sofinanciran čezmejni projekt Involved, s katerim so razvijali nove oblike pomoči za težje zaposljive pri njihovem vključevanju v družbo. Aktivnosti nameravajo nadaljevati in razširiti tudi po zaključku projekta.