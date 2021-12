Judo klub Bežigrad tretjič zaporedoma prvak 1. lige

Ljubljana, 13. decembra - Judoisti Bežigrada so ubranili zmago v 1. slovenski ligi, katere zaključek je potekal v sklopu 4. festivala juda Jožeta Škrabe. Bežigrajčani so zabeležili štiri zmage in en poraz, ki pa zanje ni bil usoden. V izenačenem boju za drugo mesto med ekipami Branik Maribor, Impol in Z'dežele Sankaku so bili najboljši Branikovci, tretji pa Impol.