Obsežno sneženje ogroža sibirske tigre v Rusiji

Moskva, 13. decembra - Obsežno sneženje na skrajnem vzhodu Rusije ogroža že tako ogrožene sibirske tigre, ki so največje divje mačke na planetu. Zaradi visoke snežne odeje imajo tigri in druge divje živali namreč težave pri iskanju hrane, so v nedeljo sporočili iz Svetovnega sklada za naravo (WWF).