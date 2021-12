Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 13. decembra - Nevarnost snežnih plazov je predvsem nad gozdno mejo znatna, tretje stopnje, nižje, tudi pod nadmorsko višino 1000 metrov, pa zmerna, druge stopnje. Zlasti so nevarna mesta s sveže napihanim snegom, ki so predvsem na južno usmerjenih pobočjih nad gozdno mejo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Sneg je prekril tudi stare klože, zato je nevarnost težko prepoznati. Predvsem na mestih, kjer je novega snega manj, se lahko že pod manjšo obremenitvijo sproži snežni plaz kložastega snega. Ob otoplitvi danes in v prihodnjih dneh je pričakovano tudi spontano plazenje bolj mokrega snega. To velja zlasti na osončenih travnatih pobočjih. Pod nadmorsko višino okoli 1600 metrov lahko popustijo tudi posamezne klože. Snežni plazovi s strmih pobočjih so pričakovani tudi v predalpskem svetu; na severnem Primorskem, Škofjeloškem in Polhograjskem hribovju ter v Zasavju.

Ob koncu tedna je bilo v gorah precej sončno, marsikje je pihal okrepljen veter severnih smeri. Veter je na izpostavljenih mestih odnašal sneg in gradil snežne zamete, opasti in klože, ki so predvsem na južnih pobočjih. V visokogorju je na grebenih veter spihal sneg vse do trde podlage, ponekod celo do kopnega. V bolj zatišnih legah je zaradi nekoliko toplejšega vremena potekal hitrejši proces preobrazbe snežne odeje, ki se je bolje sprijela s starejšimi plastmi. Snežne razmere so mešane. Kar nekaj je še pršiča, zaradi vpliva vetra in sonca se je začela pojavljati skorja. Ob izrazitejši otoplitvi danes čez dan se bo sneg predvsem v osončenih legah sredogorja in nižjih hribov ojužil in pričel hitreje preobražati, v visokogorju bo ta proces počasnejši.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v vzhodnem delu naših gora bodo vrhovi v oblakih. Dopoldne bodo možne občasne rahle padavine v vzhodnih Karavankah in na Pohorju. Nekaj sonca bo popoldne v hribih zahodne Slovenije. Pihal bo zmeren severni veter, nekoliko močnejši bo v vzhodnem delu naših gora. Topleje bo kot v preteklih dneh. Na območju Julijcev bo na 1500 metrih okoli 4, na 2500 metrih pa okoli -2 stopinji Celzija. Proti vzhodu bo temperatura nižja, na Pohorju bo na 1500 metrih okoli 0 stopinj Celzija.

V torek bo precej jasno, sredi dneva in popoldne bo več gostejše koprenaste oblačnosti. Le ponekod na vzhodu bo zmerno do pretežno oblačno, nekateri vrhovi vzhodnih Karavank in Pohorja bodo lahko v oblakih. Pihal bo šibak do zmeren severni veter. Temperatura na 1500 metrih bo na območju Julijcev okoli 5, na 2500 metrih pa okoli -1 stopinje Celzija. Proti vzhodu bo temperatura nižja, na Pohorju bo na 1500 metrih okoli 2 stopinji Celzija. V sredo bo več nizke oblačnosti, ki bo prekrila predvsem sredogorje, več jasnine bo v visokogorju ter na območju zahodnih Julijskih Alp. Hladneje bo, zlasti v sredogorju. Še vedno bo pihal zmeren severovzhodni veter. Suho vreme se bo najverjetneje nadaljevalo vse do konca tedna.

V naslednjih dneh se bo snežna odeja na prisojnih legah čez dan ojužila, ponoči pa pomrznila, krepila se bo skorja. V senčnih legah se otoplitev zaradi suhega zraka ne bo tako poznala. V visokogorju bo severni veter občasno še prenašal sneg in gradil snežne nanose. Predvsem na južnih travnatih pobočjih so v naslednjih dneh čez dan še pričakovani talni snežni plazovi mokrega snega. Nevarne bodo tudi strme grape, kjer je veliko napihanega snega, ki se je slabše sprijel s podlago. Tudi višje nad 2000 metri lahko zaradi otoplitve na prisojnih pobočjih popusti kakšna kloža. V visokogorju bodo še vedno nevarna mesta z napihanim snegom.

Pričakovati je, da se bo nevarnost snežnih plazov v drugi polovici tedna zmanjšala, na grebenih pa se bo povečala nevarnost zdrsa. Pri hoji v gore je priporočljivo izbirati plazovno varnejša območja.