Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 13. decembra - Danes bo pretežno oblačno. Ponekod v vzhodnih krajih bo dopoldne občasno rahlo deževalo. Popoldne se bo oblačnost na zahodu trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo na vzhodu pretežno oblačno, zjutraj bo možna kakšna dežna kaplja. Drugod bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo večji del dneva vztrajala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Od jugozahoda sega nad Alpe in srednjo Evropo območje visokega zračnega tlaka. Prek srednje Evrope se proti vzhodu pomika topla fronta. S severnimi vetrovi v višinah k nam doteka bolj vlažen in nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno, predvsem na zahodu Madžarske in na severu Hrvaške bodo prehodno možne rahle padavine. Popoldne se bo v sosednjih krajih Italije zjasnilo. V torek bo v krajih vzhodno od nas večinoma oblačno in večinoma suho, drugod bo delno jasno.

Biovreme: Danes in v torek bodo vremensko občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave.