Proti gripi doslej cepljenih okoli 158.000 oseb

Ljubljana, 13. decembra - V aktualni sezoni so opravili 158.000 cepljenj proti gripi, kažejo podatki iz elektronskega registra cepljenih oseb, so za STA sporočili iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Cepljenje je tudi letos brezplačno za vse zavarovane osebe. V Sloveniji so sicer doslej potrdili en primer gripe, in sicer pri desetmesečnem dojenčku.