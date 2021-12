Mandatno-volilna komisija določila kandidate za člane programskega in nadzornega sveta RTVS

Ljubljana, 13. decembra - Mandatno-volilna komisija DZ je danes sklenila DZ predlagati, naj za po pet članov programskega in nadzornega sveta RTVS imenuje kandidate, ki so jih predlagale SDS, NSi, DeSUS, SMC in SNS. V opozicijskih LMŠ, SD, Levici, SAB in NeP so temu ostro nasprotovali in opozarjali, da je to v nasprotju z zakonom o RTVS.