Azijske borze ob začetku novega tedna večinoma v zelenem

Tokio, 13. decembra - Azijske borze so trgovanje ob začetku novega tedna začele večinoma v zelenem in tako sledile petkovemu dogajanju na newyorških borzah. Ameriški indeks S&P 500 je namreč kljub povišanju cen na ravni potrošnikov v ZDA presegel rekord iz prejšnjega meseca. Kot je poročala AFP, na vlagatelje podatek o inflaciji ni preveč vplival, saj so to pričakovali.