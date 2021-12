Dnevnik o novem gradbenem zakonu (13. 12.)

Ljubljana, 13. decembra - Peter Pahor v komentarju Gradbeni zakon pisan na kožo velikim piše o nedavno sprejetem gradbenem zakonu, ki določa, da bodo lahko gradbeni inženirji po novem vodili tudi projekte gradnje stavb, ki so bili doslej v domeni arhitektov. Avtor meni, da sprememba gradbene zakonodaje ne bo pripeljala do skrajšanja postopkov in da škodi arhitektom.